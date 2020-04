La campagne de Call of Duty: Modern Warfare 2 remastérisée est maintenant disponible

Prisés par les fans à l’époque, la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 2 fait un retour marqué, en version remastérisée sur PlayStation 4, dès ce mardi.

• À lire aussi: Call of Duty Warzone: où, quand et comment jouer au «battle royale» gratuit de Modern Warfare

• À lire aussi: Call of Duty: Warzone propose un nouveau mode pour combattre en solo

Ce faisant, le titre sera disponible en exclusivité pour 30 jours sur la console de Sony et ne sortira sur Xbox One et PC que le 30 avril. On peut toutefois le précommander dès maintenant sur ces plateformes.

C’est le studio québécois Beenox qui a assuré la refonte de la campagne développée originalement par Infinity Ward.

Image courtoisie Activision

Modern Warfare 2 a été mis au goût du jour avec des graphismes de haut calibre, dans une résolution 4K et un support HDR sur console. La campagne remastérisée propose des textures ultradétaillées, des cinématiques revues et plus encore.

Image courtoisie Activision

«Restaurer et remastériser cette campagne pour une nouvelle génération de joueurs a été un travail d'amour pour notre équipe. Nous voulions nous assurer que les émotions et l’intensité de l'histoire soient parfaitement représentées avec une qualité audiovisuelle inégalée», a déclaré Thomas Wilson, codirecteur chez Beenox, dans un communiqué de presse.

Image courtoisie Activision

Les joueurs pourront donc revivre les moments forts qui ont marqué cette campagne publiée il y a une décennie, notamment au travers des missions iconiques comme Cliifhanger, Takedown et No Russian, pour n’en nommer que quelques-unes.

À l’achat du jeu, les joueurs recevront gratuitement, le pack Underwater Demo Team Classic Ghost pour Call of Duty: Modern Warfare, y compris le costume UDT Ghost Operator inspiré par la mission The Only Easy Day... Was Yesterday, du jeu Call of Duty : Modern Warfare 2.

Image courtoisie Activision

Ils recevront également deux plans d'armes, un porte-bonheur d'arme, une nouvelle exécution, une réplique vocale, une carte de visite animée, un emblème et deux passages de niveau pour la passe de combat.

Ces articles seront accessibles dans Call of Duty: Modern Warfare, lancé le 25 octobre 2019, et Call of Duty: Warzone, lancé le 10 mars dernier.

À REGARDER