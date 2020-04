PlayStation 5: premier aperçu de la nouvelle manette DualSense

Grosse nouvelle venant de chez Sony aujourd'hui: la manette de la PlayStation 5 a été dévoilée!

Nommée DualSense, et non DualShock 5, la manette sans fil propose un tout nouveau design et de nouvelles fonctions.

Cela dit, pas de panique... les symboles emblématiques des 4 boutons demeurent intacts!

Parmi les aspects renouvellés du contrôleur, les poignées de la DualSense auront notamment des sensations haptiques (une version plus poussées des traditionnelles «vibrations»), tandis que les gâchettes seront adaptatives.

Cela permettra entre autres au joueur de vraiment ressentir la tension par exemple lorsqu'il fait du tir à l'arc dans un jeu d'aventure.

Photo courtoisie Sony

Aussi, il faudra dire adios au bouton «Share». C'est désormais le bouton «Create» qui vous permettra de partager ou sauvegarder du contenu.

Selon le billet de blogue dans lequel Sony a levé le voile sur sa nouvelle manette, plus de détails seront partagés éventuellement au sujet de cette fonction.

Par ailleurs, la DualSense aura également un micro intégré qui permettra aux joueurs de communiquer avec leurs amis sans casque.

Quant à la batterie du contrôleur, elle demeure interne et rechargeable. Par la même occasion, on peut remarquer un port USB-C bien en évidence sur le dessus de l'appareil.

Photo courtoisie Sony

Côté «esthétique», la manette PlayStation portait traditionnellement une seule couleur, mais le nouveau design permettra d'avoir des variantes bicolores.

La barre de lumière n'est d'ailleurs plus à l'avant de la manette; elle se retrouve maintenant autour du touchpad, qui, lui, reste relativement au même endroit.

«Cette nouvelle manette, tout comme les plusieurs fonctions innovatrices de la PS5, vont transformer les jeux, poursuivant notre mission chez PlayStation de repousser les limites du jeu, maintenant et dans le futur», a commenté le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

Ce dernier a profité de l'occasion pour confirmer une fois de plus que la sortie de la PlayStation 5 était toujours prévue pour la fin de l'année 2020.

