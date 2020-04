Call of Duty: la saison 3 de Modern Warfare et Warzone est lancée et apporte son lot de nouveautés

Plusieurs amateurs de Call of Duty l’attendaient de pied ferme et avec raison! Lancée ce mardi, la saison 3 de Modern Warfare, et de son penchant «battle royale» Warzone, apporte son lot de nouveautés pour le plus récent titre d’Infinity Ward.

Ainsi, non seulement Modern Warfare recevra dès le 8 avril de nouvelles armes (la carabine SKS et le pistolet Renetti) et un opérateur supplémentaire (Alex), mais aussi trois cartes en six contre six.

Parmi celles-ci, on retrouve Talsik Backlot, un remaster de la carte du même nom de Call of Duty 4: Modern Warfare, Hovec Sawmill, une nouvelle création pour les combats à moyenne et longue portée, et Aniyah Incursion, une version un peu plus compacte d’Aniyah Palace, des modes Ground War et 10 contre 10.

Image courtoisie Activision

Par ailleurs, le «battle royale» Warzone proposera, avec l’arrivée de la saison 3, un nouveau mode de jeu, Quads, qui permettra à des équipes de quatre joueurs de s’affronter.

Image courtoisie Activision

De nouveaux modes multijoueur arriveront aussi dans Modern Warfare plus tard lors de la saison, aux côtés notamment de deux opérateurs additionnels, de nouvelles armes et de deux autres cartes.

Image courtoisie Activision

Notons que si les abonnés PlayStation Plus ont droit dès maintenant à du contenu temporairement exclusif, la saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare est lancée en même temps ce mardi sur PS4, Xbox One et PC.

