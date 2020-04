Cyberpunk 2077: CD Projekt Red confirme que le jeu aura au moins autant de DLC que The Witcher 3

Avec ses deux expansions majeures et une quinzaine de DLC, inutile de mentionner que The Witcher 3 en avait beaucoup à donner aux joueurs.

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: la sortie ne devrait pas être affectée par la COVID-19, alors que les développeurs travaillent à distance

Eh bien, bonne nouvelle pour ceux-ci, le prochain jeu de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, devrait poursuivre la tradition avec, lui aussi, de généreux DLC.

Le PDG du studio polonais, Adam Kiciński, a confirmé le tout plus tôt cette semaine dans une conférence téléphonique avec des investisseurs, précisant que Cyberpunk 2077 aurait tout au moins autant de DLC que The Witcher 3.

Dans l’appel traduit par VGC, Kiciński a par ailleurs affirmé que la nature du contenu supplémentaire destiné au RPG de science-fiction devrait être annoncée un peu avant la sortie du jeu, à la manière de ce que CD Projekt Red avait fait pour les plus récentes aventures de Geralt.

Le dirigeant a également profité de l’occasion pour indiquer une fois de plus que le studio comptait toujours lancer Cyberpunk 2077 en septembre prochain, alors que l’équipe de développement travaillait de la maison depuis la mi-mars.

Soulignons que le titre doit paraître plus exactement le 17 septembre sur PS4, Xbox One et PC.

À regarder