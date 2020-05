The Last of Us Part 2: faites de l'espace car le jeu pèsera 100 Go sur votre PS4

Faire de la place sur une console est devenu monnaie courante. Après Final Fantasy 7 Remake au début du mois d'avril, c’est au tour de The Last of Us Part 2 de demander 100 Go sur l’espace disque.

C’est ce qui est confirmé en bas de la page officielle du jeu. On savait déjà que la copie physique contiendrait deux disques, donc ce n’est pas une très grosse surprise d’apprendre qu’il faudra 100 Go de disponible afin de pouvoir installer le jeu.

CAPTURE D'ÉCRAN Sony PlayStation

Les versions physiques des jeux Red Dead Redemption 2 et Final Fantasy 7 Remake venaient tous deux avec un «Data Disk» que vous deviez installer et un «Play Disk» pour jouer au jeu sans devoir l'installer au complet. Il fallait malgré tout libérer de l’espace sur votre console. On s’attend à ce que The Last of Us Part 2 suive donc cette méthode.

Dur semaine pour The Last of Us Part 2

Plus tôt cette semaine, The Last of Us Part 2 a été victime d'une vilaine fuite qui a fait en sorte que plusieurs extraits inédits et divulgâcheurs ont circulé un peu partout sur le web.

Il a été soupçonné que la fuite ait obligé Sony à annoncer rapidement une nouvelle date de sortie pour le titre de Naughty Dog.

La sortie du jeu, qui était prévue pour le 29 mai 2020 et qui avait été repoussée indéfiniment, est maintenant prévue pour le 19 juin 2020.

