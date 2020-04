The Last of Us Part II: des extraits du jeu circulent sur le Web après une fuite

MISE À JOUR:

Sony a annoncé une nouvelle date de sortie pour The Last of Us Part II dans un billet de blogue.



Texte original:

Une fuite du jeu The Last of Us Part 2 circulerait sur le web depuis tôt ce matin, dévoilant des séquences remplies de spoilers et même quelques points clés du scénario.

Plusieurs internautes et médias soupçonnent qu'un employé mécontent de Naughty Dog, le studio qui développe le jeu, serait à l'origine des fuites. Toutefois, cette information n'a pas été confirmée.

Les extraits auraient été publiés sur Reddit, Twitter et YouTube avant d'être signalés puis supprimés par Sony. Cependant, des résumés des séquences circulent toujours en ligne et on peut facilement tomber sur ceux-ci sans même le vouloir.

The Last of Us Part 2 devait sortir le 29 mai, mais sa sortie a été repoussée à une date inconnue en raison de la pandémie de coronavirus. La décision, qui a été annoncée par Naughty Dog, a reçu de vives réactions sur le web, autant positives que négatives.

Comment éviter les spoilers

Sur Twitter, vous pouvez choisir de masquer certains mots de votre fil d'actualité. Dans les paramètres de sécurité, sous l'onglet « préférences relatives au contenu », vous pouvez ajouter des mots que vous souhaitez masquer, par exemple: Ellie, Joel, TLOU, Last of Us.

C'est sur Reddit que les choses se compliquent — si vous suivez des subreddit de gaming, il est possible que des internautes s'amusent à publier les spoilers. C'est arrivé au subreddit du populaire média Kinda Funny, malgré la rapidité des modérateurs.

Sony et Naughty Dog n'ont pas encore émis de commentaires concernant les fuites récentes du jeu The Last of Us Part II. La situation pourrait les forcer à annoncer une date de sortie pour le jeu, mais ne retenons pas notre souffle.