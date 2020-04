The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima sortiront cet été, de nouvelles dates de sortie sont annoncées

Après une fuite majeure d’informations concernant The Last of Us Part II, Sony a pris la balle au bond ce lundi et a annoncé dans un billet de blogue une nouvelle date de sortie pour le titre de Naughty Dog, de même que pour une autre exclusivité PlayStation, Ghost of Tsushima.

Ce faisant, The Last of Us Part II paraîtra finalement sur PS4 le 19 juin, tandis que Ghost of Tsushima arrivera sur la console un mois plus tard, le 17 juillet.

Updated release dates: The Last of Us Part II and Ghost of Tsushima come to PS4 this summer: https://t.co/RvMfBI8nxL pic.twitter.com/5AAPgO6tFw — PlayStation (@PlayStation) April 27, 2020

D'abord prévue pour le 29 mai, la suite des aventure d'Ellie et Joel avait été reportée indéfiniment au début du mois en raison de la COVID-19. Cette annonce plutôt rapide d'une date de sortie fixe est donc assez surprenante.

Cependant, avec la récente fuite d'extraits du jeu, qui ont fait surface sur le Web au cours des dernières heures, la volte-face fait un peu plus de sens...

Quant à Ghost of Tsushima, le titre de Sucker Punch devait initialement sortir le 26 juin. Il s'agit donc d'un report de quelques semaines, possiblement pour faire un peu de place à The Last of Us Part II dans le calendrier.

