Call of Duty: deux nouvelles cartes pour Modern Warfare et une grosse surprise pour Warzone cette semaine

Ça bouge cette semaine dans Call of Duty: Modern Warfare, de même que dans son penchant «battle royale», Warzone, alors que le menu des nouveautés hebdomadaires est un peu plus garni qu’à l’habitude!

D’abord, les fans de Modern Warfare pourront s’élancer sur deux nouvelles cartes dès qu’ils auront installé la TRÈS massive mise à jour (on en parlera un peu plus tard) déployée lundi par Activision.

Vu pour la première fois dans Modern Warfare 3, la première de ces deux cartes, Hardhat, proposera à la fois du combat rapproché et quelques occasions de faire aller votre sniper, le tout sur un chantier de construction des plus classiques.

Image courtoisie Activision La carte Hardhat

Quant à la deuxième, Aisle 9, elle sera disponible dans le mode 3 contre 3 Gunfight et offrira principalement aux joueurs des affrontements à courte distance.

Image courtoisie Activision La carte Aisle 9

Par ailleurs, Warzone n’est pas non plus en reste et a droit, lui aussi, à son lot d’améliorations.

Ainsi, le volet Blood Money peut désormais se jouer en équipes de quatre, tandis que de nouvelles armes seront ajoutées lors de votre prochain passage dans la Gulag. En plus des traditionnels pistolets et fusils à pompe, une sélection de SMG et d’armes d’assaut seront aussi distribués lors de ces affrontements de dernière chance.

Image courtoisie Activision

Un nouveau mode, jouable pour un temps limité, fait aussi son apparition dans Warzone, Classic Battle Royale, offrant une version dépouillée du jeu, sans stations d’achats, contrats ou Gulag.

Image courtoisie Activision

Et la surprise, c’est quoi?

Activision ne s’en est pas vanté sur le Web, mais tenez-vous bien, les bunkers cachés dans Call of Duty: Warzone sont désormais accessibles!

En utilisant une carte d’accès rouge que vous aurez préalablement récoltée, vous pouvez donc maintenant ouvrir la porte des différentes voûtes de Verdansk pour y trouver de l’équipement de grande qualité.

Un mystère de moins, donc!

Encore une énorme mise à jour

Cependant, notons que pour accéder à toutes ces nouveautés, il faudra installer sur votre console ou ordinateur, encore une fois, une mise à jour franchement volumineuse.

De ce fait, ce sera entre 20 et 30 Go qui s’ajouteront cette fois-ci au jeu (déjà bien lourd) sur PS4, Xbox One et PC!

Bref, c’est quelque chose...

