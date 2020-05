La PS5 serait «100 fois plus rapide» que la PS4, selon le PDG de Sony

On ne doutait pas que la PlayStation 5 serait plus performante que la PS4, mais «100 fois plus rapide», vraiment? C’est pourtant ce que le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a affirmé dans un document de marketing de l’entreprise, qui a fait surface en début de semaine.

Soutenant que la prochaine console du fabricant allait «révolutionner l’expérience de jeu pour les utilisateurs», le dirigeant a une fois de plus louangé le disque dur SSD de la PS5, conçu sur mesure pour celle-ci.

«Nous prévoyons réaliser [avec la PS5] des transferts de données de jeu qui sont environ 100 fois plus rapide que sur la PS4. Les temps de chargement de jeux devraient être beaucoup plus courts et les joueurs devraient pouvoir se déplacer à travers d’immenses mondes en presque un instant», a-t-il partagé.

Image courtoisie Sony Un montage tiré du document marketing

En ce sens, Yoshida croit que pour «améliorer encore plus l’immersion dans les jeux, nous visons à rehausser non seulement la résolution, mais aussi la rapidité» de ceux-ci.

Évidemment, on se doit de rappeler qu’il s’agit de déclarations faites dans le cadre d’une présentation marketing. C’est donc assez normal que les propos du PDG soient plus que flatteurs à l’égard de la PS5.

Certes, l’écart suggéré de rapidité entre la PS4 et sa successeure est tout de même impressionnant.

Notons que dans le même document, Sony indique qu’une «sélection convaincante de titres» pour la PlayStation 5 devrait être dévoilée «bientôt», tandis que la mise en vente de la console est toujours prévue pour la «saison des Fêtes» 2020.

