Voici les jeux qui sortiront en juin 2020 sur consoles et PC

Après un mois de mai un peu plus tranquille sur le plan des sorties de jeux, juin répondra-t-il aux attentes de joueurs avec ses nouveautés?

• À lire aussi: 10 jeux aquatiques pour vous faire rêver de la mer

• À lire aussi: 8 jeux sportifs insolites à essayer

Si vous êtes impatient de pouvoir essayer The Last of Us Part II, bonne nouvelle, la suite tant attendue paraîtra dans les prochaines semaines! Dans le cas contraire, vous risquez probablement de demeurer un peu sur votre appétit...

Certes, pour le premier mois de la saison estivale, la sélection de nouvelles aventures n’est pas non plus mauvaise, avec quelques titres qui risquent d’attirer l’attention sur différentes plateformes.

Voici donc les jeux qui paraîtront en juin 2020 sur consoles, PC et appareils mobiles:

2 juin

Little Town Hero – PS4

– PS4 Valorant – PC

3 juin

Awesome Pea 2 – PS4, Xbox One, Switch

4 juin

Pro Cycling Manager 2020 – PC

– PC Tour De France 2020 – PS4, Xbox One, PC

5 juin

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – Switch

Command & Conquer Remastered Collection – PC

The Outer Worlds – Switch

8 juin

Beyond Blue – PS4, Xbox One, PC

9 juin

1971 Project Helios – PS4, Xbox One, Switch, PC

– PS4, Xbox One, Switch, PC The Dark Eye: Book Of Heroes – PC

– PC The Elder Scrolls Online: Greymoor – PS4, Xbox One

Ys: Memories of Celceta – PS4

11 juin

Prison Architect: Island Bound (DLC) – PS4, Xbox One, Switch, PC

12 juin

Warborn – PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac

16 juin

Desperados III – PS4, Xbox One, PC

– PS4, Xbox One, PC Disintegration – PS4, Xbox One, PC

18 juin

Best Friend Forever – Switch, PC

Waking – Xbox One, PC

19 juin

Burnout Paradise Remastered – Switch

The Last of Us Part II – PS4

23 juin

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated – PS4, Xbox One, Switch, PC

24 juin

Ninjala – Switch

25 juin

The Almost Gone – Switch, PC, iOS, Android

– Switch, PC, iOS, Android Control: The Foundation (DLC) – Xbox One

– Xbox One Hunting Simulator 2 – PS4, Xbox One, PC

– PS4, Xbox One, PC Mr. Driller Drill Land – Switch, PC

– Switch, PC Phantom: Covert Ops – Oculus Rift et Quest

30 juin

The Legend of Heroes: Trails Of Cold Steel III – Switch

– Switch No Straight Roads – PS4, Xbox One, Switch, PC

Quelque part en juin... si on est chanceux

Pokemon Sword & Shield: The Isle of Armor (DLC) – Switch

À regarder