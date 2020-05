Borderlands: c’est maintenant officiel, Cate Blanchett interprétera Lilith dans le film inspiré de la franchise

Après une vague de rumeurs, c’est désormais confirmé: Cate Blanchett a signé pour jouer dans l’adaptation cinématographique de Borderlands, réalisée par Eli Roth.

• À lire aussi: Cate Blanchett en discussion pour incarner Lilith dans l'adaptation de Borderlands

• À lire aussi: Borderlands: The Handsome Collection est gratuit dès maintenant sur l’Epic Games Store

L'actrice de 51 ans incarnera Lilith, une voleuse qui a des pouvoirs magiques. Il s'agira du deuxième projet pour la star et le réalisateur, qui ont déjà travaillé sur The House with A Clock in Its Walls en 2018.

Photo AFP Eli Roth

«Je suis chanceux de pouvoir travailler avec la formidable Cate Blanchett sur Borderlands. Nous avons eu une collaboration incroyable sur The House with A Clock in Its Walls et je pense qu'il n'y a aucun rôle qu'elle ne puisse pas jouer. Du drame à la comédie et maintenant à l'action, Cate fait chanter chaque scène. Travailler avec elle est un rêve pour chaque réalisateur, et j'ai de la chance de pouvoir le faire à grande échelle», a déclaré le cinéaste dans un communiqué de presse relayé par Variety.

Le premier jeu de la franchise Borderlands est sorti en 2009. Le dernier opus en date de la saga vidéoludique, Borderlands 3, a paru, pour sa part, en septembre dernier.

À regarder