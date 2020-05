La suite de « Sonic, le film » déjà en développement

Moins de quatre mois après sa sortie en salles, le petit hérisson supersonique est assuré de revenir pour de nouvelles aventures, a confirmé The Hollywood Reporter ce jeudi 28 mai. Suite au succès mondial du film adapté du célèbre jeu vidéo de Sega, Jeff Fowler rempilera en tant que réalisateur.

Paramount met la gomme. Les studios américains ont déjà lancé le développement de la suite de Sonic, le film avec la compagnie Sega Sammy, dont fait partie la société de jeux vidéo Sega à l'origine de la création du petit hérisson, a rapporté The Hollywood Reporter ce jeudi 28 mai.

Pour piloter ce projet, Jeff Fowler reviendra dans la chaine du réalisateur accompagné des scénaristes Pat Casey et Josh Miller, qui avaient déjà signé le script du premier film. Du côté des acteurs, le retour de Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter et Ben Schwartz qui prête sa voix à la version originale de Sonic le hérisson n'a pas encore été confirmé.

Avec le succès phénoménal qu'a rencontré le film en live-action, la suite du film était plus qu'attendue. Sorti en février dernier, juste avant la pandémie de la Covid-19, Sonic, le film est devenu en peu de temps le plus gros succès pour un film adapté d'un jeu vidéo et a réalisé le plus gros démarrage au box-office américain avec 57 millions de dollars. Depuis, le film a engrangé plus de 306 millions de dollars de recettes dans le monde. Des chiffres qui ne peuvent qu'augmenter puisque le film n'est toujours pas sorti en Chine et au Japon.

Pourtant, ce succès était loin d'être gagné étant donné la réaction qu'a suscitée la découverte de la première version du graphisme du petit hérisson, jugé bâclé par bons nombres de fans. La production avait dû alors revoir le dessin de « Sonic » ce qui avait repoussé la sortie du film de trois mois.