Cyberpunk 2077 est encore reporté, cette fois-ci à la fin de l’automne

On commence (malheureusement) à bien connaître la chanson: la sortie de Cyberpunk 2077 a une fois de plus été retardée, cette fois-ci au 19 novembre.

Le jeu très attendu de CD Projekt Red devait finalement voir le jour le 17 septembre prochain, toutefois, l’entreprise polonaise a annoncé sur Twitter ce jeudi qu’il ne serait pas prêt à temps.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Marcin Iwiński et Adam Badowski, respectivement cofondateur et chef du studio, ont fait valoir que Cyberpunk 2077 était entièrement terminé, mais qu’en raison de «l’abondance de contenu et de systèmes complexes», l’équipe devait «repasser sur tout, balancer les mécaniques du jeu et régler plusieurs bogues».

«Un immense monde veut dire une immense quantité de choses à perfectionner et nous passerons le temps supplémentaire à faire exactement ça», peut-on lire dans la déclaration.

Face à ce nouveau retard, la communauté semble, aux premiers abords, divisée. Si bon nombre de joueurs sont en accord avec la décision et disent vouloir plonger dans la meilleure version possible du jeu, certains sont en colère de voir que la date de sortie n’est pas encore respectée.

Makes sense! A gamer can wait — Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye) June 18, 2020

I'm canceling my pre order and never buying a game from your brand ever again enough is enough. — Victor (@ShadowOfNexxus) June 18, 2020

D’autres sont un peu plus divisés sur la question...

Me: Oh, ok. I understand.

Also me, buy internally: pic.twitter.com/1vpE8Qsk0I — Nevvon Dennis (@DerikNovvaj23i) June 18, 2020

Chose certaine, CD Projekt Red dit avoir conscience du risque calculé que représente cet autre report.

«Nous sommes entièrement conscients que prendre une telle décision nous coûte votre confiance et que d’échanger cette confiance pour du temps additionnel est l’une des décisions les plus difficiles que peut prendre un développeur. Et même si nous croyons que c’est la bonne décision pour le jeu, nous voulons quand même nous excuser de vous faire attendre davantage.»

Rappelons que Cyberpunk 2077 devait d’abord paraître le 16 avril, mais avait été remis en septembre. Entre temps, le studio avait soutenu à différentes reprises que cette date de sortie serait la bonne, et ce, malgré les impacts de la pandémie. Hélas, ce ne sera visiblement pas le cas.

Reste maintenant à voir si le jeu sortira bel et bien le 19 novembre sur PS4, Xbox One, PC et (possiblement) Google Stadia.

On le croira quand on le verra...

