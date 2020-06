Un nouveau Skate est en préparation, confirme EA

Dans une annonce qui avait autant des airs de mystère que d’improvisation, Electronic Arts a dévoilé qu’un nouveau volet de la bien-aimée franchise Skate était en préparation.

La surprise est venue à la toute fin de l’événement EA Play Live, diffusé ce jeudi soir sur le web, alors que le directeur créatif Cuz Parry et le directeur de jeu Deran Chung ont brièvement pris la parole. Même eux avaient l'air un peu étonnés d’annoncer la bonne nouvelle. C’est tout dire.

Si les fans de skateboard peuvent enfin pousser un soupir de soulagement, il faut toutefois souligner qu’on ne sait absolument rien de ce nouveau volet.

Aurons-nous droit à Skate 4? Un remaster du premier volet? Un jeu mobile? Pour l’instant, c’est très, très difficile à dire. Et en toute franchise, on aurait dit qu’EA a décidé à la dernière minute de lever le voile sur le projet, qui semble encore bien embryonnaire.

Au moins, on sait que quelque part, en ce moment, une équipe travaille sur le prochain Skate. C’est déjà pas mal!

Une présentation un peu fade

Il faut dire que si l’annonce du retour de Skate a réussi à pimenter la soirée de bon nombre de joueurs, on ne peut probablement pas en dire autant du reste de la présentation de jeudi d’Electronic Arts.

De ce fait, si plusieurs internautes s’attendaient à de nouveaux Mass Affect, Dragon Age ou même The Sims 5, force est d’admettre que l’éditeur n’avait pas énormément de nouveau matériel à montrer.

Certes, l’événement virtuel a notamment permis de lever le voile sur des séquences de gameplay de Star Wars: Squadrons, tout en partageant que le jeu, développé à Montréal, permettra le crossplay entre PS4, Xbox One et PC.

Dans le même ordre d’idées, EA a annoncé que le FPS multijoueurs Apex Legends permettra, lui aussi, bientôt le crossplay entre les différentes plateformes, en plus d’arriver prochainement sur la Nintendo Switch.

Du nouveau pour les studios du programme EA Originals

Par ailleurs, on a pu voir, jeudi soir, sur quoi travaillait Josef Fares, le créateur de Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out. Intitulée It Takes Two, la nouvelle aventure coopérative de Fares permettra de contrôler les deux poupées d’une jeune fille qui doit se remettre du divorce de ses parents.

Également, un autre petit studio d’EA, Zoink! Games, a profité de la présentation pour partager une première bande-annonce de son prochain titre, Lost in Random, qui n’est pas sans rappeler l’univers déjanté de Tim Burton.

