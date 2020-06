Valorant: vous pourrez bientôt déclarer forfait sans être pénalisé

Valorant, le tout premier FPS de Riot Games, connaît un succès monstre depuis son lancement le 2 juin. Toutefois, qui dit nouveau jeu, dit aussi beaucoup de place à l’amélioration. Ainsi, il n'est toujours pas possible d'abandonner une partie sans être pénalisé, mais ce sera très bientôt chose du passé.

Les jeux en ligne amènent toujours leur lot d'adversaires toxiques, de déconnexions, de joueurs absents, de problèmes techniques et d'autres problèmes. Dans ces situations, la solution simple est souvent de quitter la partie. Par contre, ce n'est pas aussi facile dans Valorant, alors qu'il vous est impossible de quitter ou d’abandonner la partie sans écoper d’une sanction.

Heureusement, Riot Games a décidé de changer les choses dans une prochaine mise à jour. «Une option pour abandonner tôt dans la partie sera introduite avec la patch 1.02», confirme Ian Fielding, producteur sénior.

Ladite patch sera déployée cette semaine, affirme le studio, sans toutefois donner de date précise. En plus de l’option de déclarer forfait, les matchs compétitifs devraient faire leur apparition, au plus grand bonheur des joueurs.

Officiellement lancé le 2 juin, Valorant a connu un énorme succès pendant sa période bêta et continue aujourd'hui d'accroître sa popularité. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'y jouer et que vous aimez les jeux comme Overwatch et Counter-Strike, on vous invite fortement à aller le télécharger gratuitement sur PC.

