Hyper Scape: découvrez le nouveau «battle royale» gratuit d’Ubisoft [VIDÉO]

C’est au tour d’Ubisoft de s’inviter dans l’arène «battle royale» avec Hyper Scape, un nouveau titre gratuit développé par le studio montréalais de l’entreprise.

• À lire aussi: Call of Duty: des parties de 200 joueurs dans Warzone

• À lire aussi: Sony dévoile 9 nouveaux jeux indie pour PS5 et PS4 [BANDES-ANNONCES]

Le jeu à l’univers futuriste a été dévoilé en grande pompe ce jeudi. Ubisoft a présenté son gameplay à l’aide de quelques bandes-annonces, en plus de miser sur le contenu de plusieurs streamers qui ont déjà le titre en main.

À première vue, Hyper Scape, dont les parties rassembleront jusqu’à 100 participants au sein d’une carte urbaine, semble offrir un jeu rapide et riche en verticalité.

Image courtoisie Ubisoft

Pour celles et ceux qui en ont marre du contexte de conflit armé de Call of Duty: Warzone ou PlayerUnknown's Battlegrounds, et qui ne sont pas attirés par le côté loufoque de Fortnite, le nouveau «battle royale» d’Ubisoft pourrait bien s’avérer une belle bouffée d’air frais.

Fait intéressant, un partenariat entre la firme française et Twitch permettra aux spectateurs du jeu d’influencer les affrontements en votant notamment pour différents avantages ou handicaps qui seront appliqués à tous les participants d’une partie diffusée sur le web.

Image courtoisie Ubisoft

Hyper Scape sera éventuellement offert sur PS4, Xbox One et PC quelque part en 2020. Pour le moment, il est déjà possible de découvrir le jeu sur PC grâce à une démo technique, qui est disponible jusqu’au 7 juillet.

Image courtoisie Ubisoft

Pour obtenir une clé d’accès, vous devrez vous inscrire sur le site web du jeu ou tenter d’obtenir une «drop» sur Twitch en regardant l’un des streamers d’Hyper Scape en action.

Image courtoisie Ubisoft

Dans les deux cas, vous n’êtes toutefois pas assuré d’accéder à la démo. Il faudra donc jouer de chance.

À REGARDER