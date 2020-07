Jude Law en discussion pour incarner le Capitaine Crochet

Jude Law est en pourparlers pour jouer le Capitaine Crochet dans l'adaptation en «live action» de Peter Pan par Disney, selon Variety.

Le dessin animé, sorti en 1953, est à ce jour l'adaptation la plus célèbre du classique de J.M. Barrie.

Si l'acteur parvient à trouver un accord avec la production, Jude Law reprendra le flambeau de Dustin Hoffman, qui l'interprétait en 1991 dans Hook, Jason Isaacs, qui jouait dans Peter Pan en 2003, et Garrett Hedlund, qui a interprété le personnage en 2015. On retrouvera aussi Alexander Molony et Ever Anderson, la fille de Milla Jovovich, qui jouera Wendy.

Cette distribution préliminaire avait été dévoilée en mars, avant que Disney n'annonce l'arrêt de ses productions en raison de la pandémie de COVID-19.

Le film sera réalisé par David Lowery, à partir d'un scénario coécrit avec Toby Halbrooks. Selon des sources de Variety, le film sortira au cinéma, et non sur Disney+, la plateforme de diffusion instantanée de Disney.

