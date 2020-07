The Batman: Zoë Kravitz ressent de la pression pour son rôle de Catwoman

Zoë Kravitz est bien consciente que son interprétation de Catwoman dans The Batman sera passée à la loupe et elle a avoué que cela lui avait mis bien de la pression.

• À lire aussi: PS5: nouvel aperçu de la manette DualSense [VIDÉO]

• À lire aussi: Pixel Buds: l’alternative de Google aux AirPods d’Apple? [CRITIQUE]

L’actrice, qui incarnera Selina Kyle dans le long métrage de Matt Reeves, a révélé à Variety que son téléphone n'avait pas arrêté de sonner quand son nouveau rôle avait été confirmé l'année dernière.

«Mon téléphone a sonné plus que jamais. Plus que pour mon anniversaire, plus que pour mon mariage, plus que pour tout, s'est-elle souvenue. J'ai donc ressenti cette pression immédiate. Le scénario est phénoménal. L'histoire est vraiment forte. Je me sens sûre de moi par rapport à qui est Selina et ce qu'elle veut, et j'essaie de rester concentrée là-dessus au maximum.»

L'artiste de 31 ans, qui aurait par ailleurs repris le tournage du film, a ajouté qu'il avait été troublant de se voir dans la combinaison emblématique de Catwoman pour la première fois.

«C'est cool. Je ne peux pas dire que ce n'était pas cool, mais j'ai vraiment essayé de ne pas trop penser à ce que ce personnage représentait pour tout le monde, a-t-elle expliqué. Tout simplement parce que cela peut détourner mon attention dans le mauvais sens, surtout lorsqu'on essaie de devenir quelqu'un d'autre.»

The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle principal, devrait sortir le 1er octobre 2021 au Canada.

À REGARDER