Raised By Wolves: la nouvelle série de Ridley Scott risque de nous empêcher de dormir [BANDE-ANNONCE]

De toute évidence, Ridley Scott, le légendaire cinéaste derrière Alien, Blade Runner et Gladiator, n’a pas perdu la main. Du moins, c’est ce qu’en témoigne la première bande-annonce de la nouvelle série télé de science-fiction du réalisateur, Raised By Wolves.

• À lire aussi: Dune: «ce sera un sprint pour terminer le film à temps», affirme Denis Villeneuve

• À lire aussi: Ninja de retour sur Twitch après son départ de Mixer

Destinée à la plateforme HBO Max, la série de 10 épisodes enverra les téléspectateurs sur une planète extraterrestre où des enfants humains y sont élevés par deux androïdes. Cependant, comme le montre ce premier avant-goût vidéo, la situation semble assez vite virer au vinaigre au sein de la colonie.

Somme toute, les images sont aussi fascinantes que terrifiantes et on réalise bien vite que la série ne sera pas des plus relaxantes... Et c’est très bien comme ça!

Notons que les deux premiers épisodes seront réalisés par Ridley Scott, qui agit également en tant que producteur exécutif et créateur de Raised By Wolves, aux côtés notamment du scénariste Aaron Guzikowski.

La distribution pourra quant à elle compter sur Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath et Niamh Algar, entre autres.

Raised By Wolves doit paraître le 3 septembre prochain sur la plateforme de diffusion en ligne de HBO.

À REGARDER