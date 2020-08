Les trois derniers Hitman seront bientôt jouables en VR [VIDÉO]

Pour ou contre l’idée de jouer le rôle d’un assassin professionnel en réalité virtuelle? Vous aurez l’occasion de vous faire une tête sous peu, puisque les trois Hitman de la plus récente trilogie seront très bientôt entièrement jouables en VR.

Un aperçu de ce nouveau mode à la première personne a été dévoilé lors de la présentation State of Play de PlayStation, ce jeudi après-midi.

L’intégration de la réalité virtuelle dans les trois derniers volets de la franchise sera chose faite dès la sortie de Hitman 3 en janvier 2021, par le biais du système PS VR sur PS4 et, fort probablement, sur PS5.

Reste maintenant à voir si ce mode VR sera aussi intégré à la version PC de la série.