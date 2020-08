Des mises à niveau PS5 et Xbox Series X gratuites pour Doom Eternal et The Elder Scrolls Online

Vous rêvez de pouvoir jouer à une version optimisée de Doom Eternal sur votre future PS5? Ça tombe bien, parce que Bethesda a annoncé, ce jeudi, qu’elle offrira sans frais aux possesseurs des plus récents Doom et Elder Scrolls Online des mises à niveau gratuites sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

«Les joueurs qui possèdent ou achètent l’un des deux titres sur Xbox One ou PlayStation 4 pourront faire la mise à jour gratuite vers les versions Xbox Series X et PlayStation 5 respectivement, quand ces versions seront disponibles», peut-on lire dans un communiqué de presse relayé par VG247.

Bethesda y précise également que ses équipes travaillent en ce moment à s’assurer que les versions PS4 et Xbox One des deux jeux soient rétrocompatibles avec les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, et ce, dès leur sortie.

Par ailleurs, l’éditeur américain a souligné que même s’il n’était question, pour le moment, que de Doom Eternal et The Elder Scrolls Online, il souhaitait continuer d’offrir des mises à niveau gratuites pour les autres titres qui pourraient être portés éventuellement sur la PS5 et la Xbox Series X.

«Même si nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager pour l’instant sur le reste de notre catalogue de titres, nous pouvons confirmer que nous sommes déterminés à offrir des mises à jour gratuites pour les propriétaires de titres de Bethesda de la présente génération de consoles que nous porterons à la prochaine.»

Bref, il s’agit d’une politique qui profitera assurément aux joueurs... qui n’auront peut-être pas besoin de racheter Skyrim ce coup-ci. Qui sait?

