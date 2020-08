Dr Disrespect commente son expulsion de Twitch: «ma conscience... je me sens vraiment bien»

Au lendemain d’un très attendu retour au streaming, Guy «Dr Disrespect» Beahm a commenté publiquement, ce vendredi, lors d’une diffusion sur YouTube devant près de 500 000 spectateurs, son expulsion de Twitch à la fin juin.

Après un long préambule, le diffuseur américain a fait valoir, dans une grande envolée dramatique, qu’il n’avait toujours «aucune idée» pourquoi il avait été banni de la plateforme gérée par Amazon.

«Je veux vraiment que tu me regardes dans les yeux quand je vais dire ça: on n’a encore aucune idée. On n’a aucune idée, a soutenu le personnage. On n’a rien fait qui pourrait mériter une exclusion.»

À ce sujet, Dr Disrespect a souligné qu’il n’avait eu aucun contact avec l’équipe de Twitch avant de voir son compte être mystérieusement suspendu.

Beahm a également eu un mot pour les personnes qui ne croyaient pas sa version des faits et qui tentaient de trouver une autre raison pour son expulsion, comparant leur démarche à celle d’une «coquerelle».

Au final, le streameur a indiqué que, dans «sa conscience», il se sentait «vraiment bien».

Il a conclu sa déclaration en affirmant que son ancienne association avec Twitch était un «lourd contrat», accompagné de «beaucoup d’argent», et qu’il allait donc laisser ses avocats gérer la suite de l’histoire.

Pour le moment, Dr Disrespect semble être de retour pour de bon sur YouTube, même si, aux dernières nouvelles, il n’a pas de contrat officiel avec la plateforme.

Ou, du moins, selon ce que l’on en sait.

