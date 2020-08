John Wick 5 est confirmé, le film sera tourné juste après le quatrième volet

Keanu, Keanu, Keanu; on n’a jamais assez de Keanu Reeves dans nos vies. La même règle s’applique aussi du côté de la franchise John Wick.

Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à penser de cette façon, puisqu’un cinquième volet de la saga a été confirmé par Lionsgate, jeudi, comme l’a révélé Deadline.

«Nous sommes occupés à préparer les scénarios pour les deux prochains épisodes de notre franchise d’action John Wick», a souligné le PDG du studio de cinéma, Jon Feltheimer, lors d’une téléconférence avec des investisseurs.

John Wick 5, toujours avec Keanu Reeves en tête d’affiche, sera par ailleurs tourné tout de suite après le quatrième long métrage de la série, au début de 2021.

«Nous souhaitons tourner John Wick 4 et 5 consécutivement lorsque Keanu sera disponible tôt l’année prochaine», a poursuivi Feltheimer.

Rappelons que le quatrième film de la franchise doit maintenant sortir en salle le 27 mai 2022, après avoir été repoussé d’une année en raison des bouleversements causés par la COVID-19.

D’ici là, pour celles et ceux qui auraient une rage urgente de Keanu Reeves à assouvir, l’acteur canadien tiendra la vedette de Bill and Ted Face the Music avec Alex Winter, qui paraîtra le 28 août prochain.

