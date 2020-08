Microsoft confirme une sortie en novembre pour la Xbox Series X

Microsoft a confirmé mardi que la Xbox Series X arriverait sur les tablettes en novembre.

Après avoir affirmé pendant plusieurs mois que celle-ci serait disponible lors de la prochaine «période des Fêtes», la firme de Redmond a finalement précisé la fenêtre de sortie de sa prochaine console dans un billet de blogue.

En dépit du report à 2021 de Halo Infinite, qui devait d’abord paraître en même temps que la Xbox Series X, l’entreprise affirme que des «milliers de jeux provenant de quatre générations» seront jouables sur sa nouvelle plateforme à sa sortie, dont plus d’une centaine optimisés pour celle-ci.

Parmi les nouveautés qui seront offertes d’ici la fin de l’année pour la Xbox Series X, Microsoft nomme entre autres Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon et Watch Dogs: Legion.

Du côté des exclusivités, toutefois, c’est un peu plus limité, avec notamment The Medium, Scorn et Tetris Effect: Connected.

Reste maintenant à voir à quelle date exactement, en novembre, sortira la Xbox Series X, de même que son prix de vente.

Par ailleurs, une deuxième Xbox de nouvelle génération, moins puissante, mais aussi moins chère, pourrait être annoncée prochainement par Microsoft, suggèrent plusieurs indices.

