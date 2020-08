Xbox Series S: l’emballage d’une manette vient-il de prouver l’existence d’une autre console pour Microsoft?

La Xbox Series X aura-t-elle une petite sœur plus abordable? Alors que les rumeurs en ce sens se font de plus en plus insistantes, un autre indice, trouvé sur l’emballage d’une nouvelle manette de Microsoft, vient plus que jamais appuyer cette théorie.

Dimanche soir, un internaute du nom de Zak S a ainsi clamé sur Twitter avoir réussi à acheter sur un site de revente en ligne un contrôleur blanc de Xbox Series X, qui n’a toujours pas été dévoilé officiellement.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Side by side comparison with the Xbox one controller pic.twitter.com/FRPSiLx7OU — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

En plus de partager des photos et une vidéo de ladite manette sous plusieurs angles, le principal intéressé a également remarqué sur le dos de la boîte du périphérique que celui-ci était notamment compatible avec la Xbox Series X, mais aussi avec une mystérieuse Xbox Series S.

Voyez par vous-même.

Photo Twitter @zakk_exe

Pour ajouter à la crédibilité de l’information, le site web The Verge aurait eu la confirmation que le contrôleur en question est bel et bien authentique.

And here's a video to show that it's real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Bref, ce n’est rien encore d’officiel, mais disons que les indices soutenant l’existence d’une deuxième console de prochaine génération pour Microsoft se font encore plus nombreux.

Rappelons qu’à la fin juin, une rumeur laissait entendre qu’une potentielle Xbox Series X, moins puissante, mais aussi moins chère, pourrait être dévoilée en août par la firme de Redmond.

Maintenant que le mois est bien entamé, on risque de découvrir bien assez vite les intentions de Microsoft.

