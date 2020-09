Version gratuite de Rocket League: pas besoin de PS Plus ou Switch Online pour jouer en ligne

Grosse nouvelle pour les gamers qui attendent la version «free-to-play» (gratuite) du populaire jeu Rocket League: vous n'aurez pas à être membre PlayStation Plus ni Switch Online pour jouer en ligne.

La version gratuite de Rocket League, qui devrait voir le jour à la fin de l'été, permettra aux joueurs PlayStation et Nintendo Switch de se connecter en ligne sans devoir payer pour des comptes prémiums. Ce n'est pas le cas pour les joueurs Xbox cependant, qui devront avoir un compte Xbox Live Gold pour accéder aux options en ligne.

Psyonix, le studio derrière Rocket League, annonçait en juillet que son jeu allait devenir gratuit sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC et qu'une grosse mise à jour de contenu était prévue. La version gratuite pour PC sera réservée à l'Epic Games Store cependant; Steam n'affichera plus Rocket League à son catalogue dès la mise à jour. Heureusement, si vous possédez déjà le jeu sur Steam, vous pourrez y jouer sans problème.

La date exacte de l'arrivée de cette mise à jour n'a pas été dévoilée pour le moment. Selon Psyonix cependant, Rocket League devrait être free-to-play avant la fin de l'été!