Rocket League deviendra bientôt gratuit sur toutes les plateformes

La réputation de Rocket League, le populaire hybride de course et de soccer, n’est plus à faire, mais le jeu pourrait bien devenir encore plus populaire au cours des prochaines semaines, alors qu’il deviendra gratuit sur une multitude de plateformes.

Le développeur du titre, Psyonix, en a fait l’annonce sur son site Web ce mardi, déclarant que Rocket League adopterait un modèle «free to play» dès l’été 2020.

Ce faisant, le jeu sera alors accessible sans frais sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, par le biais de l’Epic Games Store. Au même moment, Rocket League disparaîtra de Steam. Les utilisateurs existants pourront toutefois continuer d’y jouer sur la plateforme de Valve, en recevant les futures mises à jour... du moins jusqu’à nouvel ordre.

Quant à celles et ceux qui ont payé pour le jeu, ils recevront comme compensation différents articles esthétiques, de même que tous les DLC parus avant que Rocket League ne devienne «free to play».

Le studio a précisé que la mise à jour qui rendra son populaire titre en ligne gratuit sera «l’une des plus grosses à ce jour et inclura des changements majeurs aux systèmes de tournois et de défis», de même qu’un inventaire qui sera transférable sur n’importe quelle plateforme.

Rappelons que Psyonix a été acheté par Epic Games l’an dernier, ce qui explique en partie l’éventuel retrait de Rocket League sur Steam.

On ne sait toutefois pas précisément lorsque tous ces changements auront lieu. Certes, «l’été 2020», c’est pas mal en ce moment, ça ne devrait donc probablement pas trop tarder!

