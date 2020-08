Rocket League: tout ce que vous devez savoir sur la progression cross-platform [GUIDE]

La progression multiplateforme dans Rocket League est l’une des fonctionnalités les plus demandées, et ce, depuis un bon moment. Psyonix promet qu’elle arrivera dans une prochaine mise à jour et donne plus de détails sur ses bénéfices, pour mieux vous préparer.

Sans avoir de date précise pour sa sortie, on suspecte que cette nouvelle version tant attendue sera déployée à la fin de l’été, possiblement en même temps que la fin du Rocket Pass.

La progression multiplateforme y sera un ajout qu’on accueillera avec beaucoup de plaisir et qui pourrait bien être, on l’espère, une source d’inspiration pour d'autres studios.

Comment lier vos comptes pour vous préparer à la mise à jour

Pour en bénéficier, il vous faudra d’abord un compte Epic Games existant. Si vous n’en possédez pas, rendez-vous sur le site de l'éditeur pour en créer un tout à fait gratuitement.

Une fois connecté, on vous demandera de définir une plateforme principale. Elle sera votre source de progression pour toutes vos plateformes connectées. Elle comprendra vos progressions de la Rocket Pass, du classement compétitif, ainsi que votre niveau de XP. Assurez-vous de choisir la plateforme avec le plus de progrès.

Une fois votre plateforme principale sélectionnée, vous pourrez bénéficier de vos progressions sur toutes les autres plateformes.

Vous pourrez connecter des plateformes supplémentaires à votre compte Epic Games. Il y aura une page de liaison prévue à cet effet après le déploiement de la mise à jour.

Vous n’êtes pas convaincu des avantages de cette liaison? Pour vous inciter à lier vos comptes et bénéficier de la progression multiplateforme, Psyonix donnera des roues Chopper EG, illustrées plus haut, pour décorer votre véhicule.

Vous avez fait une erreur dans la liaison?

Ne vous inquiétez pas, Psychonix assure que vous pourrez dissocier le choix de votre plateforme principale et en désigner une autre. Cependant, vous ne pourrez plus l’associer à votre compte Epic Games

Tout votre inventaire à un seul endroit

L’inventaire partagé est l’avantage majeur de la progression multiplateforme. Chaque plateforme liée à votre compte partagera son inventaire avec les autres plateformes liées, à quelques exceptions près.

Par exemple, si vous avez terminé la Rocket Pass 2 sur votre PC, et jouez aussi sur PS4 ou Xbox, vous pourrez bénéficier des éléments gagnés dans cette Rocket Pass partout!

Voici ce qui sera disponible sur ce partage d’inventaire:

Tous les drops gratuits gagnés (objets communs, objets d'événement)

Les récompenses et titres de saison

Les objets de la Rocket Pass

Les achats en boutique d'articles

Les blueprints et objets construits à partir des blueprints

Tous les DLC de Rocket League inclus dans le Legacy Pack

Ce qui ne sera pas partagé:

Articles exclusifs aux plateformes: Sweet Tooth, Hogsticker, Armadillo, Mario et Luigi NSR et Samus Gunship

Ultimate Edition On-Disc DLC: Batman / DC Superheroes Pack

Packs DLC Premium: contenu sous licence qui était auparavant disponibles, par exemple, Back To The Future, Jurassic World, DC Superheroes, Fast and the Furious, Ghostbusters, Knight Rider, etc.

Échange entre joueurs

Bien sûr, cette mise à jour comportera quelques changements, notamment dans l’échange d’items entre joueurs.

Pour réduire le risque de fraude, les articles achetés ne pourront être échangés que sur la plateforme originale lors de l’achat. Vous ne pourrez donc pas échanger un item créé avec des crédits sur PlayStation avec un un joueur qui un compte lié sur Xbox ou PC. Il ne sera échangeable que sur un compte PlayStation natif.

Psyonix précise que les autres objets échangeables pourront être échangés, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous les avez acquis, mais vous pourrez initier ces transactions qu’avec des joueurs connectés sur la même plateforme que vous.

Comme mesure antifraude, Psyonix exige que les deux joueurs impliqués dans toute transaction aient au minimum acheté 500 crédits. Les joueurs qui ont joué à Rocket League avant le lancement du free-to-play seront exemptés de cette exigence.

La date prévue pour la mise à jour n’a pas encore été annoncée, mais nous surveillerons cette affaire de très près!

