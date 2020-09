Voici les jeux gratuits sur l'Epic Games Store cette semaine

Fidèle à son habitude, l'Epic Games Store continue à nous gâter avec des jeux gratuits.

Jusqu’au 24 septembre à 11h, obtenez, via la boutique en ligne, Watch Dogs 2, Football Manager 2020 et Stick It To The Man! gratuitement.

Si vous n’êtes pas familiarisé avec Stick It To The Man!, c’est l’histoire de Ray, un testeur de casque, qui se réveille, suite à un accident, avec un bras-spaghetti rose qui sort de son cerveau. Grâce à ce bras-spaghetti, vous pourrez lire dans les pensées des gens et changer le monde.

La semaine prochaine, l'Epic Games Store a annoncé que RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition sera gratuit.

