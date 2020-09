La 3DS «discontinuée», selon le site japonais de Nintendo

9 ans après sa sortie, Nintendo discontinue la 3DS, cette petite console révolutionnaire, qui aura apporté des bijoux de jeux vidéo ainsi que beaucoup de plaisir auprès des joueurs petits et grands.

La nouvelle a d'abord été rapportée par GoNintendo.com, qui a pu constater l'annonce sur la page officielle japonaise de la console portable.

L'arrêt de production s'appliquerait sur les 6 modèles de la famille 3DS: 3DS, 3DS Xl, New 3DS, New 3DS XL, 2DS et New 2DS XL.

Les ventes de la console portable ont malheureusement été en chute depuis la sortie de la Nintendo Switch. De plus, Nintendo n'avait pas fourni de prévisions sur les ventes futures de la 3DS dans son rapport de fin d'année fiscale, au mois de mai dernier. Cet indice pouvait suggérer que les heures de la petite console étaient comptées.

De plus, les sites canadien et américain de Nintendo ne font plus mention de la Nintendo 3DS nulle part, et la page du produit a tout simplement disparu.

Objet de collection

Alors, si vous êtes un collectionneur, ou cherchez tout simplement à acheter l'un des modèles de la famille 3DS, c'est peut-être votre dernière chance de le faire.

La console a donné naissance à des titres extraordinaires qui valent le coup d'être revisités. Notamment, Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire, Wario Ware Gold, la série Professor Layton, Luigi's Mansion: Dark Moon, Animal Crossing New Leaf sont, entre autres, des titres à explorer.

La 3DS aura été une console qui a marqué la mémoire de beaucoup de joueurs, et qui aura, d'abord et avant tout, été la première console d'une génération de joueurs.

