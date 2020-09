Among Us 2 est annulé, le développeur veut se concentrer sur le premier volet

Le studio indépendant américain Innersloth a annoncé mercredi, dans une publication sur son site Web, l'annulation d'Among Us 2 afin d'investir toute son énergie sur le premier jeu, dont la popularité a explosé du jour au lendemain.

Ainsi, même si la petite équipe soutient que le code d'Among Us est dépassé et qu'il n'est pas conçu pour accueillir du nouveau contenu, elle a tout de même pris la décision de concentrer ses effort dans le développement et l'amélioration du volet original.

«C’était probablement la décision la plus difficile à prendre, car il faudra replonger très loin dans le code et le cœur du jeu et devoir retravailler certaines parties», peut-on lire dans la missive.

«Nous avons beaucoup de choses planifiées et sommes très excités d’intégrer du nouveau contenu pour que tout le monde puisse continuer à profiter du jeu», ajoute Innersloth.

Parmi les nouveautés à venir, des améliorations aux serveurs, très souhaitées par la communauté, sont prévues. Un mode daltonien est aussi dans les plans, une option que l'équipe dit avoir «trop longtemps repoussée» et qui ouvrira les portes à beaucoup plus de joueurs, étant donné que le jeu est principalement basé sur l’identification par couleur.

Explosion en popularité

La popularité d'Among Us a pris une ampleur inespérée cet été. Au mois de juin, le jeu n’avait qu’une centaine de spectateurs sur Twitch. Entre juillet et septembre, les visionnements ont atteint de nouveaux sommets et le nombre de spectateurs sur la plateforme de diffusion a frôlé les 200 000 internautes.

Cela peut notamment s'expliquer par le fait que plusieurs streameurs populaires, notamment Sodapoppin, CallMeCarson et Pokimane, ont présenté le jeu sur leurs chaînes très regardées. Par la suite, d'autres youtubeurs populaires, comme VanossGaming et PewDiePie, ont emboîté le pas.

Au départ, le jeu n'avait pourtant pas beaucoup d'adeptes. À sa sortie en 2018, le plus haut nombre de joueurs connectés en même temps sur Steam était de 19, avant de passer à 117 en moyenne en janvier 2020, puis éventuellement à plus de 388 000. Innersloth affirme même que le jeu a déjà rassemblé plus de 1,5 million de joueurs connectés en même temps, toutes les plateformes confondues.

This is from 10 days ago but still relevant! #AmongUs https://t.co/xWHCulMLvn — InnerSloth (@InnerslothDevs) September 17, 2020

Among Us est disponible sur itch.io à partir de 5 $US et sur Steam pour 5,69 $, ainsi que gratuitement sur les plateformes mobiles iOS et Android.

