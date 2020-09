Left 4 Dead 2: du nouveau contenu... 8 ans après le dernier DLC [BANDE-ANNONCE]

Huit ans après la sortie en 2012 du DLC Cold Stream, Left 4 Dead 2 s'offre ce jeudi du nouveau contenu téléchargeable.

Déployé ce jeudi, le DLC The Last Stand, «créée par la communauté pour la communauté», comprendra beaucoup de nouveautés qui sauront plaire aux fidèles du célèbre jeu de Valve.

Incluant 20 nouvelles arènes pour mode Survie, quatre arènes pour le mode Collecte et une campagne sur la carte The Lighthouse de Left 4 Dead, l'ensemble téléchargeable proposera aussi l’ajout de 30 succès, d'animations supplémentaires et de dialogues, tout comme de nouvelles armes de mêlée, des améliorations sur certaines armes ainsi que des ajustements pour le PvP.

The Last Stand est le résultat d’une collaboration entre 30 membres actifs de la communauté Left 4 Dead et les développeurs chez Valve, qui s'est échelonnée sur une période de 11 mois. La bonne nouvelle: ce DLC sera gratuit pour les joueurs sur Steam.

Le jeu d'horreur-survie, sorti en 2009, est disponible pour PC et Mac.

