Xbox Series X/S: voici combien coûtera la carte d’extension de stockage

Il en coûtera finalement 299,99 $ au Canada pour ajouter 1 To d’espace supplémentaire à votre Xbox Series X/S par le biais de la carte d’extension de stockage officielle de la console.

Après quelques spéculations à gauche et à droite, Best Buy a, en quelque sorte, officialisé le prix du périphérique en l'offrant en précommande sur son site Web, comme l’a remarqué The Verge.

Fabriquée pour le moment exclusivement par Seagate, la carte d’extension de stockage est conçue spécialement pour les Xbox Series X/S. À peine plus grosse qu’une carte SD, celle-ci s’insère dans une fente à l’arrière de la console et est censée atteindre la même vitesse de transfert que le disque dur SSD interne.

Image courtoisie Best Buy

Toujours selon The Verge, d’autres capacités et marques de cartes d’extension devraient apparaître éventuellement sur le marché. On ne sait toutefois pas quand.

À 1 To, la carte doublera l’espace de stockage sur la Xbox Series X, qui bénéficie déjà d’un disque dur SSD de la même taille. Le périphérique sera aussi compatible avec la Xbox Series S, mais à 300 $, c’est un pensez-y-bien.

En ce sens, comme la petite console de Microsoft coûte 379 $, si vous y ajoutez une carte d’extension, son prix dépassera celui de la Xbox Series X, qui offre plus d’espace de stockage, en plus d’avoir un lecteur disque et d’être bien plus puissante.

En d’autres mots, si vous pensez ne pas avoir assez d’espace avec le disque SSD 512 Go de la Series S, il vaudra peut-être mieux débourser dès maintenant un peu plus pour la Series X.

Cela dit, peut-être que l’arrivée éventuelle de compétiteurs dans le créneau du stockage pour la Xbox Series X/S aura pour effet de baisser les prix, mais reste à voir à quel point.

