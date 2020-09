Animal Crossing va se préparer pour l’Halloween avec une grosse mise à jour

Alors qu’on ne sait pas trop ce qu’il va advenir de l’Halloween dans le «vrai» monde, Animal Crossing: New Horizons vient à la rescousse avec un événement spécial consacré à la merveilleuse fête de l’épouvante.

Dès le 30 septembre, une mise à jour viendra doter le populaire titre de Nintendo de plusieurs nouveaux accessoires et d'autres fonctionnalités qui permettront de bien préparer son île à l’arrivée de l’Halloween.

Notamment, il sera possible d’acheter des bonbons pour gâter ses voisins et de faire pousser des citrouilles, qui serviront ensuite de matière première pour fabriquer des meubles et d'autres objets thématiques.

De leur côté, les Sœurs Doigts de fée vendront, pendant le mois d’octobre, une jolie sélection de costumes, alors qu’il sera également possible de changer sa teinte de peau pour adopter un beau vert zombie ou encore un sympathique blanc vampire.

La grande surprise viendra toutefois le 31 octobre, le soir même de l’Halloween, tandis que votre île recevra la visite de Jack, un personnage avec une citrouille en guise de tête, et que vous pourrez célébrer en grand avec vos voisins costumés.

Soulignons que la bande-annonce, dévoilée ce vendredi par Nintendo, laisse voir que d’autres événements spéciaux auront également lieu d’ici la fin de l’année pour souligner l’Action de grâce et Noël. La prochaine mise à jour gratuite est ainsi prévue pour la fin novembre.

D’ici là, profitez bien de l’automne avant que la neige commence à encombrer votre village virtuel!

