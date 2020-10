Jamie Foxx reprendrait le rôle d’Electro dans Spider-Man 3

Selon The Hollywood Reporter, Jamie Foxx serait prêt à reprendre le rôle du méchant Electro pour le prochain Spider-Man 3.

L'acteur oscarisé a déjà joué le vilain dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014, aux côtés d'Andrew Garfield dans le rôle du superhéros. Le film a été sévèrement jugé par les critiques et les fans, mais il semble qu'Electro soit de retour dans le troisième opus des aventures de Spider-Man dans le MCU, avec Tom Holland dans le rôle de Peter Parker et de son alter ego.

Marvel Studios et Sony Pictures font de nouveau équipe pour ce prochain Spider-Man avec Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far From Home l'année dernière. Kevin Feige et Amy Pascal seront à la production du film, prévu pour 2022.

Le tournage devrait commencer à Atlanta dans le courant de l'année, avec Zendaya, Marisa Tomei et Jacob Batalon qui reprendront leurs rôles.

Les détails de l'histoire ont jusqu'à présent été gardés secrets, mais les rumeurs vont déjà bon train sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes sont persuadés que Spider-Man 3 intégrera un «multivers» Marvel, dans lequel différentes incarnations du superhéros à la toile apparaîtront, comme dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, sorti en 2018.

J.K. Simmons avait repris son rôle de rédacteur en chef du Daily Bugle, J. Jonah Jameson, dans un cameo après le générique de fin de Spider-Man: Far From Home, et il a récemment confirmé qu'il jouerait le rôle du patron du journal dans le troisième épisode de la saga.

