J.K. Simmons en désaccord avec le réalisateur de Spider-Man: Far From Home

J.K. Simmons n'était pas d'accord avec le réalisateur de Spider-Man: Far From Home, Jon Watts, à propos de son caméo dans le rôle de J. Jonah Jameson.

L'acteur oscarisé a fait ses débuts en 2002 dans le rôle du rédacteur en chef du Daily Bugle dans le Spider-Man de Sam Raimi et il a incarné le personnage tout au long de la trilogie du réalisateur, qui mettait en scène Tobey Maguire dans le costume de l'homme-araignée.

J.K. Simmons a surpris le public l'année dernière lorsqu'il a fait une apparition secrète dans le rôle de Jameson lors d'une scène post-générique, dans laquelle il révèle l'identité secrète de Spider-Man, Peter Parker, et l'accuse d'avoir assassiné le vilain Mystério, interprété par Jake Gyllenhaal.

Au cours d'un entretien avec Collider, l'acteur de 65 ans a révélé qu'il voulait continuer à jouer le même personnage et non pas une nouvelle version de ce dernier.

«La seule chose sur laquelle nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord à 100%, je pense, c'est de savoir dans quelle mesure ce personnage va être celui des bandes dessinées et de la trilogie originale de Sam Raimi, et dans quelle mesure nous voulons le faire évoluer et le rendre plus contemporain. J'étais très attaché à ce que j'avais fait auparavant pour diverses raisons», a déclaré J.K. Simmons, avant de plaisanter en disant que le réalisateur et les producteurs du film l'avaient laissé jouer Jonah Jameson comme il le voulait pour éviter tout problème.

L’acteur a par ailleurs déjà indiqué qu'il pourrait apparaître dans deux autres suites de Spider-Man.

