Fast & Furious: encore deux films avant la fin de la franchise

Justin Lin va réaliser les deux derniers films de la saga Fast & Furious. Le cinéaste, qui a réalisé les troisième, quatrième, cinquième, sixième et neuvième films, reviendra pour les deux derniers épisodes de la franchise, selon Deadline.

Le réalisateur est actuellement en postproduction sur F9, qui voit Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Ludacris, Jordana Brewster et Nathalie Emmanuel reprendre leurs rôles.

Toujours d'après Deadline, le travail vient de commencer pour planifier les deux derniers métrages, et pourrait voir le retour de Dwayne Johnson et Jason Statham. Vin Diesel devrait d’ailleurs être le producteur des 10e et 11e Fast & Furious, aux côtés de Jeff Kirschenbaum, Justin Lin, Neal Moritz, Joe Roth, Clayton Townsend et Samantha Vincent.

La franchise a débuté en 2001 par la sortie de The Fast and the Furious, avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Paul Walker, qui a repris son rôle de Brian O'Conner dans la saga jusqu'à sa mort tragique en 2013. Huit autres films sont ensuite sortis, générant plus d'un milliard de dollars au box-office mondial.

Si la saga principale doit s'achever à l'issue du 11e film, plusieurs spin-offs basés sur les personnages de Fast & Furious sont en développement chez Universal Pictures.

F9 devait sortir en mai, mais en raison de la pandémie de COVID-19, la date de parution a été reportée au 28 mai 2021.

