Legends of Ethernal: le premier jeu du studio québécois Lucid Dreams Studio sort aujourd'hui

Excellente nouvelle pour les mordus de jeux «indie»: Legends of Ethernal, conçu par une petite équipe québécoise, sort aujourd'hui sur Steam, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

• À lire aussi: On fait un party d'Halloween virtuel vendredi, avec un tirage et un quiz

Réalisé par l'entreprise Lucid Dreams Studio, Legends of Ethernal est un jeu 2D d'action-aventure où le joueur incarne le jeune Wilfred, qui doit explorer de magnifiques environnements dessinés à la main. Le jeu a été développé au cours des trois dernières années par une toute petite équipe, à Sherbrooke et à Montréal. Le studio a également eu la chance de former un partenariat avec Natsume pour la commercialisation du jeu, un exploit impressionnant pour un premier jeu.

Notre collaborateur JoueurSansFromage a eu l'occasion de tester le jeu sur la Nintendo Switch. Voici ses impressions!

Critique de Legends of Ethernal par JoueurSansFromage

s

Legends of Ethernal sort aujourd'hui sur Steam, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.