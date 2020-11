PS5: voici la manette DualSense et un aperçu d'Astro's Playroom [VIDÉO]

Le design de la PlayStation 5 a fait couler beaucoup d'encre depuis le dévoilement de la console en juin. Mais aujourd'hui, on vous parle plutôt de l'impressionnante nouvelle manette de Sony: la DualSense.

Notre collègue vous donne ses impressions de la manette DualSense et partage un extrait du niveau Cooling Springs du jeu Astro's Playroom. Le jeu a sans contredit comme objectif de démontrer toutes les possibilités de la DualSense, alors notre collègue vous suggère fortement d'y jouer.

Ce n'est pas tout pour la couverture de la PlayStation 5, on a plein de critiques qui s'en viennent! Surveillez le site!

