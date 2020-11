Essai PS5: une excellente console, mais c’est la manette DualSense qui vole le show

Ça y est, la nouvelle génération de consoles est là. Ça n'arrive pas tous les ans (heureusement), mais les géants du gaming semblent s'inspirer du modèle d'affaires des compagnies de téléphone en sortant des variantes de leurs consoles. PlayStation 4 Slim, Xbox One S, PS4 Pro; elles sont toutes faites pour répondre aux besoins précis des joueurs et, évidemment, pour vendre des consoles entre les générations tout en améliorant certaines caractéristiques. Cette année, cependant, c'est une vraie nouvelle génération de consoles qui entre sur le marché. On tasse la 4 et on passe à la PlayStation 5. Mais les nouveautés sont-elles suffisamment impressionnantes pour justifier le titre d'une nouvelle génération? J'ai passé un peu plus d'une semaine avec la PlayStation 5 (version avec le lecteur Blu-ray) et voici ce que j'en pense.

Le design de la console PlayStation 5

La console PS5 a été dévoilée cet été avec deux modèles: une version plus dispendieuse avec lecteur Blu-ray, celle que j'ai testée, et une édition numérique.

Le design a fait couler beaucoup d'encre. Avec ses gros panneaux blancs, la PS5 s'éloigne énormément du look plus modeste de la PS4. Je dois vous avouer que j'ai moi-même trouvé le design un peu étrange lors du dévoilement. Toutefois, quand j'ai déballé la console, j'ai trouvé qu'elle avait un charme futuriste, malgré son poids et sa grosseur.

Kazzie Charbonneau Tofu le (très gros) chat, à côté de la console couchée.

Or, c’est en l’installant sur mon meuble de télé que je suis revenue à mon sentiment initial. La console est massive: elle mesure environ 39 cm en hauteur, 26 cm en longueur et 10,4 cm en largeur, placée debout. Incapable de la positionner à la verticale — la position où elle me semble plus stable avec le socle —, j’ai dû plutôt la coucher.

La voici dans mon meuble.

Kazzie Charbonneau À noter que mon meuble n'est pas dangereusement croche; c'est mon angle qui est bizarre.

Parlons justement du socle. Quand la console est couchée, le socle ne la stabilise pas aussi bien que si elle était debout. Si j'avance un peu la console, le socle ne suit pas. C'est peut-être moi qui ai mal lu les instructions, mais bon, ce n’est pas pour le socle que vous êtes ici.

Kazzie Charbonneau Les courbes de la PS5

Les caractéristiques techniques matérielles

Voici donc les specs, que vous connaissez probablement déjà. À noter que la fiche provient du site de Sony.

Processeur

x86-64-AMD RyzenTM «Zen 2»

8 cœurs / 16 threads

Fréquence variable, jusqu’à 3,5 GHz

GPU

Moteur graphique basé sur AMD RadeonTM RDNA 2

Accélération ray tracing

Fréquence variable, jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

Mémoire système

GDDR6 16 Go

448 Go/s de bande passante

SSD

825 Go

5,5 Go/s de bande passante en lecture (brut)

Disque de jeu PS5

Ultra HD Blu-ray TM, jusqu’à 100 Go/disque

Sortie vidéo

Compatibilité avec les téléviseurs 4K 120 Hz et 8K, VRR (spécification HDMI v. 2,1)

Audio

«Tempest» 3D AudioTech

Écoutez, si ce sont les entrailles de la PS5 qui vous intéressent, vous n'aurez pas un meilleur service qu'avec cette merveilleuse vidéo où un boss de Sony éventre la console avec une précision inquiétante.

Capture d'écran Yasuhiro Ootori, vice-président de la division du design mécanique et matériel chez Sony Interactive Entertainment

Une console imposante, mais ô combien silencieuse

La PlayStation 5 n'est peut-être pas visuellement subtile, mais côté bruit, c'est le silence total. Ma PS4 doit travailler très fort pour faire rouler Red Dead Redemption II, tandis que la 5 ne fait aucun bruit avec le même jeu. Même chose pour Spider-Man: Miles Morales, Astro's Playground, Watch Dogs: Legion, et tous les jeux que j'ai essayés.

Il est soulageant de pouvoir explorer un jeu tout en se concentrant sur les subtilités auditives de chacun, sans être interrompu par une fan qui donne l'impression que la console va décoller pour atterrir sur la Lune. C'est une grande, grande amélioration.

Le design de la DualSense

J’ai toujours aimé la DualShock, laquelle est parfaitement ergonomique pour mes petites mains. Je me méfiais donc du nouveau design de la manette baptisée DualSense, car celle-ci est visiblement plus imposante.

Kazzie Charbonneau La manette DualSense installée dans sa station de rechargement, un outil pratique quand on utilise beaucoup les ports USB de la console.

J’ai fait le saut un peu en voyant la DualSense; elle rappelle assez bien les manettes Xbox ou même la Pro pour la Nintendo Switch. Toutefois, elle est très confortable et les sticks ne sont pas difficiles à maîtriser, malgré mes petites mains.

J’adore particulièrement la texture derrière les poignées, qui font une sorte de grip d’un grand confort.

Toutefois, la texture peut se salir assez facilement. Je porte du maquillage dans la vie et il m'arrive, oui, de me frotter une joue et d'avoir un tout petit peu de fond de teint sur les doigts sans m'en rendre compte. Ça s'incruste un peu dans la texture, alors, assurez-vous de nettoyer la manette et de bien vous laver les mains avant de jouer. Y'a aussi une pandémie, alors lavez vos mains de toute façon.

Kazzie Charbonneau La texture des poignées de la manette DualSense

Parlons du set-up

La configuration initiale de la console peut vous prendre une éternité... ou demander quelques secondes seulement. À vous de choisir votre méthode. Vous pouvez, via votre connexion internet, copier les contenus de votre PS4 et les transférer dans la PS5. Je ne sais pas s'il y a eu un bogue de mon côté ou si ma PS4 était trop pleine, mais ça a pris tellement de temps que j'ai laissé tomber et recommencé à neuf. Après tout, vous allez vous connecter à votre compte PlayStation Network, donc votre ludothèque vous sera facilement accessible.

Comme avec un bon factory reset de téléphone, recommencer à neuf fait beaucoup de bien. J'ai décidé de télécharger les jeux que je n'ai jamais eu le temps de terminer; je n'ai peut-être pas besoin de Hunting Simulator tout de suite.

Sinon, démarrer votre console et vous connecter à un compte PSN ne demandera que quelques secondes. À moins d'une mise à jour, votre console sera prête rapidement après avoir été sortie de la boîte.

La nouvelle interface de PlayStation et la UX (expérience utilisateur)

Cela fait quand même plusieurs années qu'on s'est habitués à l'interface de la PS4, mais je préfère de loin celle de la PS5. Contrairement au design imposant de la console, son UX est simple, propre et super efficace.

En appuyant sur le bouton PlayStation une fois, le menu (comme le Quick Menu) de la console sortira au bas de l'écran et vous proposera quelques options:

Accueil

Sélecteur

Notifications

Game Base

Musique

Téléchargements/Uploads

Son

Micro

Accessoires

Votre compte

Alimentation

Ça peut sembler excessif comme menu, mais il est magnifiquement conçu pour prendre le moins d’espace possible (voir vidéo ci-dessus). En plus, vous pouvez le personnaliser, donc vous en faites ce que vous voulez!

L'onglet «Sélecteur» (ou Switcher) est assez intéressant, vous permettant de sélectionner une application parmi celles que vous avez récemment utilisées. Ce n’est pas un nouveau concept côté technologie, mais c'est pratique. On va le prendre.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

Dans votre interface principale, vous retrouverez l'onglet du PlayStation Store, les jeux que vous avez installés ainsi que des onglets PlayStation Plus, PlayStation Now et votre ludothèque.

Lorsque vous sélectionnez un titre à partir de l'interface sans lancer l'application, la console fait jouer la musique du jeu! J'ai particulièrement aimé entendre quelques notes de guitare de Red Dead Redemption II juste en passant sur l'icône.

L'icône des paramètres se retrouve quant à elle en haut à droite de l'écran, juste à côté de votre image de profil. Les options seront très familières pour ceux qui ont déjà eu une PS4, mais sinon, c'est assez facile d'y naviguer.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau L'onglet paramètres et ses options

Il existe aussi plusieurs fonctions d'accessibilité, dont une correction de couleurs, la personnalisation de la manette, des sous-titres pendant la lecture de vidéos et la transcription de clavardage. Étant daltonienne, je n'ai pas trouvé de fonctions précises pour mes besoins, mais celles-ci sont souvent présentes dans les nouveaux jeux, donc ça me va.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau Certaines des fonctions d'accessibilité de la PS5

La Dualsense: la révolution, elle est là

C'est en grande partie grâce à la DualSense qu'on entre, avec la PS5, dans une nouvelle génération de consoles. Quelle manette incroyable!

Je suggère à tous ceux qui achèteront la console de jouer à Astro's Playground, qui a pour objectif de vanter les technologies de la DualSense. Le jeu n'est pas juste bon, il vous permet aussi de ressentir la tension des gâchettes adaptatives, ou même une lourdeur, grâce au retour haptique.

Kazzie Charbonneau Manette DualSense

Ce qui m'a le plus impressionnée, c'est quand mon petit Astro a traversé une tempête de sable et que j'ai vraiment, mais vraiment ressenti de petits grains de sable dans la manette. Impossible de réellement décrire la sensation, mais c'est assez spectaculaire. Quand Astro marche sur de la glace aussi, on n'entend pas juste un petit «cling cling», on le ressent!

Ah, j'oubliais. Il y a un micro sur la manette, sur lequel vous pouvez souffler pour faire du vent dans certains jeux. Oui, oui, comme la Nintendo DS! De beaux souvenirs.

Quant à sa durée de vie, la manette n’a jamais perdu sa charge dans mes mains. Mais il est important de souligner que je n’ai pas joué des sessions de 8 h sans pauses, alors elle était souvent branchée. Je vous redonne des nouvelles à ce sujet la semaine prochaine!

Je ne sais pas comment Sony a pu si magiquement traduire des sensations réelles dans une petite manette. Mais ça fait vraiment toute la différence. Espérons toutefois que les créateurs tiers exploitent toutes ces possibilités et que ça ne restera pas que de beaux artifices de lancement.

La rétrocompatibilité, eh bien, ça fonctionne!

Que voulez-vous savoir de plus? Ça fonctionne! J'ai testé plusieurs jeux de la PS4 sur la PS5 sans accrochages. Sony a déclaré que la plupart des jeux de la PS4 seront compatibles, c'est donc prometteur.

Pour ce qui est des sauvegardes sur le nuage «entre les consoles», voici ce que j'ai fait:

J'ai installé Watch Dogs: Legion sur la PS4, joué un peu, ensuite j'ai téléversé ma sauvegarde sur le nuage, installé le jeu sur PS5, téléchargé ma sauvegarde du nuage, puis j'ai facilement continué ma partie exactement où j'étais. Ça semble compliqué, mais pour ceux qui sont habitués aux sauvegardes du nuage de PlayStation, c'est extrêmement simple.

Aussi, toutes les raisons sont bonnes pour revisiter Red Dead Redemption II et ses magnifiques graphismes.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau Capture d'écran du jeu Red Dead Redemption 2, sur la PS5, où Arthur Morgan prend un bon bain chaud. Je ferai la même chose dès la publication de cet article.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau Voici un jeu PS4 dans l'interface PS5. Aussi: j'ai pas juste fait 32% du jeu, ok? Ma sauvegarde du Nuage n'était pas à jour.

Notez qu’il faut être membre PlayStation Plus pour profiter du nuage, mais si vous jouez sur plus d’une console, c’est super pratique.

Côté vitesse, j'ai définitivement remarqué que mes jeux chargeaient beaucoup plus rapidement sur la PS5.

Le casque Pulse 3D, une Ferrari pour les oreilles

Je déteste les casques d'écoute Bluetooth avec une passion irrationnelle. C'est probablement parce que j'ai toujours de la misère à jumeler mes accessoires et que j'oublie toujours de les brancher. Je hais. Je ne branche que mon téléphone cellulaire et mes manettes PlayStation, dans la vie.

Kazzie Charbonneau Le casque PlayStation 5 Pulse 3D.

Bien que le casque Pulse 3D soit hyper confortable et d'une qualité incroyable, je n'ai pas le goût de le charger. Il m'est arrivé, à plusieurs reprises, que la pile me lâche en plein jeu. Heureusement, il vient avec un fil, ce qui est parfait pour les dinosaures comme moi.

Sinon, les options du casque peuvent être contrôlées à l'aide de petits boutons discrets sur les écouteurs. Heureusement qu'ils sont discrets, car ils sont nombreux. Micro dissimulé, monitor (pour entendre votre voix), sourdine, volume, USB-C, entrée audio et alimentation. Je n'ai pas testé le casque avec d'autres périphériques. Encore une fois, je jouais à Spider-Man. J'étais occupée, OK?

Stockage

J'ai vu beaucoup de discussions circuler sur le web concernant l'espace de stockage de la PlayStation 5. Voici comment mon stockage est réparti:

Jeux et applications: 213,2 Go

Media: 2,73 Go

Sauvegardes: 2 Go

Autres: 47,58 Go

Avec tout ça, il me reste 401,8 Go d'espace utilisable.

Est-ce que la PlayStation 5 vaut la peine?

Courtoisie Sony

J'ai plusieurs réponses à cette question. Si vous avez une télé 4K ou 8K, pourquoi pas? C'est une console faite pour ces téléviseurs-là.

Si vous avez toujours la première PS4, sortie en 2013, je vous suggère fortement de vous procurer une PS5, car je sais pertinemment que votre console bat de l'aile et qu'elle risque de décoller comme une fusée chaque fois que vous jouez à autre chose que Farming Simulator.

Si ce n'est que pour les titres de lancement, l'argument est moins fort. Si c'est pour jouer à Spider-Man (qui est super!), il sort aussi sur la PS4. Vous pouvez peut-être donc attendre, surtout si vous avez une PS4 Pro depuis peu de temps.

Mais si vous voulez une expérience next-gen, je crois que vous allez la retrouver avec la PS5, en grande partie grâce à son excellente manette DualSense. C'est probablement la meilleure manette de gaming que j'ai utilisée de ma vie. Surtout avec tout le potentiel des gâchettes adaptatives, du retour haptique et du son qu'elle émet.

Je n'aime peut-être pas le look de la PlayStation 5, mais j'aime tout le reste. C'est une très bonne machine avec une excellente expérience utilisateur (UX), mais surtout, une manette incroyable.

Ce n'est pas tout pour la PS5, il reste plusieurs autres options et accessoires à tester. Surveillez le site de Pèse sur start pour la suite!

Rappelons que la PS5, en versions lecteur Blu-ray et numérique, sera disponible dès le 12 novembre. Sony a toutefois annoncé que la console ne sera vendue qu'en ligne la journée de son lancement. Inutile donc de vous rendre en magasin jeudi prochain.

*Veuillez noter que Pèse sur start a reçu de Sony Interactive Entertainement la console PlayStation 5 et ses accessoires, afin d’en faire la critique.



