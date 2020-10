On a la PS5 et on vous la montre dans notre décor [PHOTOS]

En regardant les dévoilements de la PlayStation 5, on voit de manière évidente que la nouvelle console de Sony est grosse. Et pourtant, j'ai quand même fait le saut en la tenant dans mes mains pour la première fois aujourd'hui. Elle est massive.

Pèse sur Start a l'occasion d'essayer la console quelques semaines avant son lancement le 12 novembre. Aujourd'hui, je peux vous montrer de quoi elle a l'air dans mon décor de petit appartement. On parlera du reste un peu plus tard!

Photo: Kazzie Charbonneau

La console mesure environ 39 cm en hauteur, 26 cm en longueur et 10,4 cm en largeur, placée debout. Elle pèse près de 10 lb, alors elle n'est pas exactement «lourde», mais son design fait en sorte qu'elle est un peu difficile à trimbaler quand on a de petits bras.

Photo: Kazzie Charbonneau

Excusez mes arrière-plans, on est évidemment tous en télétravail!

Photo: Kazzie Charbonneau

Le design fait futuriste avec les panneaux blancs qui enveloppent la console. Les courbes sont assez importantes, alors il faudra probablement utiliser le socle pour stabiliser la PS5 lorsqu'elle est couchée.

Photo: Kazzie Charbonneau

J'ai essayé d'installer la console dans mon meuble de télé et c'est beaucoup trop serré, alors elle devra probablement être couchée pour le moment. C'est dommage, car elle look beaucoup quand elle est debout, et elle semble un peu moins massive dans cet angle. Si on ignore les toutes petites consoles à ses côtés, bien entendu.

Photo: Kazzie Charbonneau Womp, womp, ça ne rentre pas...

La console vient aussi avec la toute nouvelle manette DualSense, qui est légèrement plus pesante et grande que sa sœur, la DualShock. J'aime bien la DualShock, mais cette nouvelle manette est franchement plaisante avec sa texture de «grip» aux poignées.

Photo: Kazzie Charbonneau

Photo: Kazzie Charbonneau

Je dois avouer que le design ne m'avait pas charmée lors des dévoilements de la console. Mais, en personne, la PS5 est vraiment impressionnante, même intimidante. C'est toute une machine!

