Star Wars: John Boyega s’est expliqué avec Disney après avoir critiqué la franchise

John Boyega a eu une conversation «très honnête» avec un cadre de Disney après avoir pris à partie le studio, l'accusant de l'avoir mis de côté dans la franchise Star Wars.

L'acteur britannique avait ainsi fait la une des journaux en septembre lorsqu'il avait publiquement critiqué les cadres de Star Wars pour la mise à l'écart de son personnage de Finn dans le marketing de la troisième trilogie.

Or, après que les frustrations de John Boyega aient été rendues publiques dans le magazine GQ, un responsable de Disney lui a tendu la main.

«C'était une conversation très honnête, très transparente. Il y a eu beaucoup d'explications de leur côté, sur la façon dont ils voyaient les choses. Ils m'ont aussi donné l'occasion d'expliquer mon expérience. J'espère que le fait d'être aussi ouvert dans ma carrière, à ce stade, aidera le prochain, celui qui veut être l'assistant du directeur de la photographie, celui qui veut être producteur», a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

L'acteur de Detroit a été célébré pour sa prise de parole, mais selon lui, il s'agit surtout de mettre fin aux faux semblants de cette industrie.

«Je ne me soucie pas d'essayer de m'immiscer dans le système pour le faire fonctionner en secret. Ce n'est tout simplement pas ma façon de faire. Tout le monde doit simplement avoir une conversation honnête et ouverte. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit conflictuelle ou grossière, mais c'est une chance pour nous de comprendre réellement, vraiment et véritablement d'où vient l'autre», a ajouté John Boyega.

