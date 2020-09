The Mandalorian: une saison 4 déjà dans les plans, dévoile l’acteur Giancarlo Esposito

Le succès de la série The Mandalorian ne fait aucun doute, mais au cas où vous auriez besoin d’une autre preuve, sachez que Disney aurait déjà une quatrième saison (!) de prévue pour sa populaire saga télévisuelle.

• À lire aussi: Florence Pugh: d'autres films Marvel après Black Widow?

• À lire aussi: J.K. Simmons en désaccord avec le réalisateur de Spider-Man: Far From Home

Interrogé dimanche par le magazine People dans le cadre de la cérémonie des Emmy Awards, l’acteur Giancarlo Esposito, qui incarne le vilain Moff Gideon, a vendu la mèche en faisant référence aux saisons 3 et 4 de Mandalorian lors de l’entrevue.

«Nous vivons dans un univers qui est énorme et il y a tellement à explorer. Donc, je crois que la série va jeter les bases de la profondeur et de l’ampleur qui arriveront dans les saisons 3 et 4, où vous commencerez vraiment à avoir des réponses», a-t-il mentionné, précisant aussi au passage ce que la deuxième saison allait réserver aux fans.

«La prochaine saison de Mandalorian va être très intéressante parce que vous allez commencer à découvrir la puissance de l’Enfant, ce que l’Enfant signifie vraiment. Vous allez en savoir plus sur les origines du sabre noir que possède Moff Gideon et son lien avec l’histoire précédente de Star Wars, reliée à La Guerre des clones et d’autres séries», a détaillé Esposito.

Notons que ce n’est pas la première fois que des rumeurs soutiennent qu’une troisième saison de Mandalorian est en route. Toutefois, une potentielle quatrième saison n’avait pas encore été discutée publiquement. Il s’agirait donc d’une primeur dévoilée par l’acteur américano-danois.

D’ici là, on pourra se plonger dans de nouveaux épisodes de la série télévisuelle inspirée de Star Wars dès le 30 octobre sur Disney+, alors que la deuxième saison de Mandalorian y sera présentée en exclusivité.

À REGARDER