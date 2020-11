Pikmin 3 Deluxe: un beau portage, mais sans plus [CRITIQUE]

Bien que je sois une très grande fan des jeux Nintendo, la franchise Pikmin ne m’a jamais vraiment intéressée. N’ayant donc jamais touché aux jeux de la série, j’ai plongé dans Pikmin 3 Deluxe comme si c’était une nouveauté... tout en gardant en tête que l'aventure avait quand même un certain âge! Voici ce que j’en ai pensé.

Nintendo aime jouer avec la nostalgie de ses adeptes. C’était alors naturel de ressortir un autre (pas si vieux) titre sur sa console polyvalente, la Switch. Paru à l’ère de la très regrettable Wii U, Pikmin 3 Deluxe débarque sept ans plus tard avec une nouvelle version, légèrement améliorée.

Résumé de l’histoire

La planète Koppaï a épuisé ses réserves de nourriture. Des explorateurs sont donc envoyés aux quatre coins de la galaxie à la recherche de nouvelles ressources qui sauveront les habitants de leur planète. Le jeu nous fait donc suivre l’équipage composé du Capitaine Charlie et de ses deux coéquipiers Alph et Britanny.

Au moment de leur entrée dans l’atmosphère, un problème technique survient et leur vaisseau s’écrase sur la planète PNF-404. Éparpillés sur le continent, les trois camarades doivent rapidement se retrouver, s’approvisionner en nourriture, et survivre.

Lors des nombreuses promenades, ils rencontrent des créatures, les Pikmin, qui les aideront lors de leurs expéditions en ramassant des fruits géants et en combattant des créatures plus féroces les unes que les autres.

Courtoisie Nintendo

Gameplay

Malgré ses apparences très enfantines, Pikmin 3 Deluxe peut devenir difficile. Ce jeu de stratégie joue intensément avec notre sens de l’organisation et de l'orientation. Je me suis surprise à consulter souvent la carte de jeu parce que je m'égarais trop souvent. Tous les chemins se ressemblent un peu trop.

En solo, il arrivait que je me retrouve à court d’heures dans une journée d’exploration pour terminer ma mission. Changer entre deux ou trois personnages et ne pas oublier de lui fournir assez de Pikmin pour la tâche à accomplir, puis revenir à un autre personnage qui accomplit une autre tâche pendant ce temps-là et, ensuite, rappeler tout le monde à l'ordre. Ouf! Ça peut donner le tournis.

Puis, quand le soleil est sur le point de se coucher, l’anxiété et le sentiment de culpabilité vous gagnent rapidement lorsque vient le temps de retrouver votre chemin pour retourner au vaisseau à temps et que vous devez abandonner derrière vous des Pikmin égarés.

L’aventure peut toutefois s’alléger avec le mode coop local, tandis que terminer l’histoire avec un ami change complètement l’expérience de façon positive. Pouvoir partager les tâches à accomplir augmente alors énormément le facteur plaisir. Cela dit, on ne se le cachera pas, un mode coop en ligne, surtout ces temps-ci, aurait été un très bel ajout à cette réédition.

Courtoisie Nintendo

Graphismes

Par chance, la direction artistique ultracolorée et pétillante du jeu et le processeur graphique de la Switch permettent de bien camoufler l'âge du jeu, sorti en 2013.

Cependant, comparativement à la version originale, si des modifications graphiques ont été apportées à la version Deluxe, elles sont presque invisibles à l’œil nu.

Courtoisie Nintendo

De plus, aucun impact sur la fluidité n’a été remarqué lors de l’essai. Pikmin 3 Deluxe a été testé sur la Switch originale et la Switch Lite. Sur les deux consoles, le jeu a très bien performé.

En vaut-il la peine?

Bien que l’histoire soit sympathique et que le mode coop local donne une toute nouvelle perspective à Pikmin 3, son gros prix (79,99$) est difficilement justifiable.

En moyenne, il faut environ 20 h pour le terminer. Toutefois, Pikmin 3 Deluxe peut être complété en moins de temps et son facteur de rejouabilité est très bas.

Le complétionniste en vous appréciera peut-être le fait de pouvoir recommencer les journées où vos performances n’ont pas été à la hauteur de vos attentes. Par contre, une fois terminé, il est peu probable que Pikmin 3 Deluxe soit un jeu auquel vous voudrez rejouer.

Si vous êtes quand même curieux ou si vous n’avez jamais joué à la version Wii U, je vous conseille d'attendre et de l'acheter au rabais. Sinon, empruntez-le à votre bibliothèque ou à votre ami. Ce sera à la fois économique et écologique!

Le jeu est maintenant disponible sur la Nintendo Switch, exclusivement.

* Ce test a été rendu possible grâce à une copie fournie par Nintendo.

