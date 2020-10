Animal Crossing: les nouveaux poissons et insectes à attraper en novembre

Alors qu’on sort les gilets de laine et que les feuilles se font de plus en plus rares dans les arbres, ça ne fait plus aucun doute: l’automne est bel et bien là. Et personne n’y échappe, pas même Animal Crossing: New Horizons!

Ce faisant, plusieurs créatures disparaîtront du populaire titre de Nintendo au début novembre pour migrer vers des températures virtuelles plus clémentes. Néanmoins, ces espèces feront aussi place, sur votre île, à quelques nouveaux visiteurs fauniques.

Voici donc un petit aperçu des poissons, insectes et créatures marines qui arriveront dans l’hémisphère nord d’Animal Crossing: New Horizons en novembre, ainsi qu’un portrait de celles qui disparaîtront à la fin octobre.

Nouveaux poissons et créatures marines de novembre:

Bouvière

Cochon de mer

Concombre de mer

Crabe des neiges

Crabe de Dungeness

Crabe royal

Marlin bleu

Poisson lanterne

Poisson-ballon

Thon

Nouveaux insectes de novembre:

Demoiselle

Tarentule

Taupe-grillon

Poissons et créatures marines qui disparaissent à la fin octobre:

Anguille de jardin

Bathynome géant

Carangue grosse tête

Combattant

Coryphène

Murène

Murène ruban bleue

Poisson-arc-en-ciel

Poisson-ange

Silure

Tilapia

Tortue serpentine

Insectes qui disparaissent à la fin octobre:

Anax napolitain

Catacanthus

Cicindèle

Citrin

Coccinelle

Cordulégastre

Grillon du midi

Punaise

Scorpion

Sympetrum

