Martin Freeman et Ian McKellen militent pour que la maison de Tolkien devienne un musée

Martin Freeman, Ian McKellen et John Rhys-Davies ont décidé d’utiliser leur influence pour faire de l’ancienne maison de J.R.R. Tolkien un musée.

Les trois acteurs, qui ont respectivement joué Bilbo Sacquet dans Le Hobbit, et Gandalf et Gimli dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, veulent ajouter leurs voix à celles d’un groupe de fans de l’auteur afin de promouvoir cette initiative baptisée Project Northmoor.

Il s’agit d’une collecte de fonds lancée mercredi afin de transformer en musée la demeure habitée par l’écrivain de 1930 à 1947 au 20, Northmoor Road, là où il a écrit Le Hobbit et a commencé à travailler sur Le Seigneur des Anneaux.

«Nous ne pouvons pas aboutir sans le soutien de la communauté mondiale des fans de Tolkien, notre communauté de financement», a déclaré Ian McKellen dans une vidéo de promotion.

«C’est incroyable, quand on considère son importance, qu’il n’y ait aucun centre dédié à Tolkien quelque part dans le monde. Le but est de faire de la maison de Tolkien un lieu de rencontre qui pourra inspirer de nouvelles générations d’écrivains, d’artistes et de réalisateurs pour les nombreuses années à venir», a ajouté John Rhys-Davies.

L’auteure Julia Golding, qui est à la tête de ce projet, a déclaré au New York Times: «Si tous les fans de Tolkien nous donnent 2$, on peut le faire». L’objectif de cette collecte de fonds est d’atteindre 6 M$ d’ici la mi-mars afin d’acheter la propriété et de la transformer en musée.

