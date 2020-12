Peter Dinklage jouera dans le reboot de Toxic Avenger

Selon Deadline, la vedette de Game of Thrones Peter Dinklage fera partie de la distribution du reboot du film culte de 1984 The Toxic Avenger.

À la production, on retrouvera notamment les deux réalisateurs du film original, Lloyd Kaufman et Michael Herz, alors que Macon Blair, qui a dirigé le film I Don’t Feel at Home in This World Anymore, prendra place place derrière la caméra pour le reboot.

La version originale de The Toxic Avenger, ou Toxic le Ravageur, raconte l'histoire de Melvin Ferd, un concierge qui, submergé par accident dans un bain de déchets toxiques, se retrouve défiguré et transformé en un super mutant. Bien que le style du film se veut très grotesque, The Toxic Avenger traite des problèmes environnementaux et sociaux avec beaucoup d’humour.

Le film culte de 1984 a donné naissance à trois autres longs-métrages, une série animée, un jeu vidéo et même une comédie musicale.

On ne sait pas encore quel rôle Peter Dinklage tiendra dans le film, ni par qui il sera accompagné au grand écran.

