Justice League: la version de Joss Whedon était «contradictoire», selon Patty Jenkins

La réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, n'a pas aimé la version «contradictoire» de Justice League réalisée par Joss Whedon.

À l’origine, le film, dans lequel on retrouve notamment Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa et Ezra Miller, devait être réalisé par Zack Snyder. Cependant, ce dernier a dû céder sa place pour des raisons familiales tragiques.

C'est ainsi que Joss Whedon a été choisi par les dirigeants de Warner Bros pour terminer le long-métrage. Il a alors exigé que de nombreuses scènes soient retournées, altérant radicalement la vision du réalisateur original. Au final, le film aura été un flop critique et commercial.

Cet échec n'a pas étonné Patty Jenkins, qui a évoqué le sujet à ReelBlend, expliquant qu'elle pensait que la vision de Joss Whedon contredisait son film Wonder Woman, sorti quelques mois seulement avant Justice League.

«Je pense que nous, les réalisateurs DC, l'avons rejeté autant que les fans. Mais en plus, je pense que cette version contredit mon premier film de tellement de façons, et le prochain aussi, alors qu'il était déjà en production. Il faut jouer à deux équipes pour que ça marche. Je savais, quand Zack faisait le film, où Wonder Woman allait se retrouver. Je n'ai pas changé son costume parce que je ne voulais pas contredire ses films. Mais j'avais aussi mes propres films et il me soutenait pour ça», a-t-elle expliqué.

Et, lorsqu'elle a vu pour la première fois le montage final du film de Joss Whedon, elle a été déçue de constater qu'il avait changé des éléments du groupe de superhéros.

«Je pense que Justice League était aberrant. Ils essayaient de transformer un truc en un autre et, après, on ne reconnaît plus la moitié des personnages. Je ne suis pas sûre de savoir ce qu'il se passe», a-t-elle confié.

