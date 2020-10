Justice League: Jared Leto reprendra son rôle du Joker dans la nouvelle version de Zack Snyder

La version revue et corrigée de Justice League par le réalisateur Zack Snyder, prévue pour 2021, pourra compter sur le Joker de Jared Leto, qui prend part au tournage d’une série de nouvelles scènes.

Selon The Hollywood Reporter, Ben Affleck, Ray Fisher et Amber Heard, en plus de Leto, seraient présentement en train de tourner les séquences additionnelles pour la relecture de la superproduction de 2017.

Supervisée par Zack Snyder, la nouvelle mouture de Justice League sera diffusée l’an prochain sous la forme d’une série de quatre épisodes, par le biais de la plateforme HBO Max.

Rappelons que c’est le réalisateur qui avait entamé le travail sur le film original, mais qu’il avait dû quitter la production en raison du décès de sa fille.

Le cinéaste Joss Whedon avait alors été engagé pour terminer le tournage à l’intérieur des délais. La version finale présentée au cinéma n’avait toutefois pas répondu aux attentes des fans.

Un peu plus tard, la communauté avait donc mis sur pied un mouvement demandant que la «Snyder Cut» du long-métrage, supposément plus sombre que la version projetée en salle, soit présentée au public. Ce à quoi Warner Bros. a finalement acquiescé un peu plus tôt en 2020.

