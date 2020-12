George Clooney: regarder Batman et Robin le rend «physiquement malade»

George Clooney a récemment déclaré avec humour qu'il lui était «physiquement» difficile de regarder Batman et Robin, le film réalisé en 1997 par Joel Schumacher où il incarne le justicier masqué aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell et Uma Thurman.

• À lire aussi: Batman et Robin a failli gâcher la carrière de George Clooney au cinéma: «J’étais en train de tout perdre»

• À lire aussi: James Bond: George Clooney se dit trop vieux pour incarner 007

Unanimement décrié, que ce soit par les fans ou la critique, le film a été un échec cuisant au box-office. Lors d’une entrevue pour le Howard Stern Show, l'acteur a révélé récemment qu'il ne pouvait pas regarder le long-métrage et grinçait des dents s'il passait à la télévision.

«C'est si mauvais que ça me fait mal de le regarder. Parfois, je zappe et il passe, et je suis là: “Non, non, non”», a-t-il dévoilé.

L'acteur a aussi dévoilé que toutes les personnes impliquées dans le projet, dont le scénariste Akiva Goldsman et le réalisateur, Joel Schumacher, décédé en juin, prenaient la responsabilité de cet échec.

«La vérité, c'est que j'étais mauvais dans le film. Akiva Goldsman, qui a depuis gagné un Oscar, a écrit le scénario, et c'est très mauvais, il vous le dira. Je suis nul dedans. Joel Schumacher, qui est décédé, l'a réalisé, et il disait que ça ne marchait pas. On a tout loupé sur celui-là», a plaisanté l'acteur.

Par ailleurs, Ben Affleck lui avait demandé des conseils lorsqu'on lui a proposé de jouer Batman, dans Batman contre Superman. Or George Clooney lui avait déconseillé d'incarner le héros.

«Mais finalement, il a fait du bon boulot et j'ai eu tort», a-t-il expliqué.

Rejoignez notre serveur Discord!